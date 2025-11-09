a nap híreiorbán viktormagyar péterszoboszlai dominik
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. 11. 09.

Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / Kaiser Ákos
Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
24.hu
2025. 11. 09. 20:54
Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / Kaiser Ákos
Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.

Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött Orbán Trumppal

Kiderült, miért nem volt ott Rogán Antal és Gulyás Gergely a washingtoni delegiációban

Horváth Alexander nyerte a józsefvárosi idpközi választást

Magyar Péter a Financial Timesnak: Ha Trump ebben az országban élne, másképp látná Orbán Viktort

Orbán megnézte Szoboszlai Dominik meccsét Manchesterben

Lemondott a BBC két vezetője egy Trumpról szóló dokumentumfilm miatt

Vizsgálat indult a szegedi klinikán, ahonnan eltűnt a később holtan talált doktornő

Üzemi baleset történt az ajkai erőműben

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Miért nő néhány embernek szarva?
Lord Beckham, szuperhold, humanoid robotok a hét képein
Menedékjogot kért az USA-ban egy 25 éves német influenszer
Szőlő utca: Juhász Péter Pál hozzáférhetett az ügyészségi panaszládához, amelybe az intézeti gyerekek panaszait várták
Orbán Viktor elárulta, miért nem ment Washingtonba Rogán Antal és Gulyás Gergely
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik