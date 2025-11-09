Orbán Viktor elárulta, miért nem ment Washingtonba Rogán Antal és Gulyás Gergely

Orbán Viktor Washingtonból hazafelé, a Wizz Air különgépén tartott rögtönzött sajtótájékoztatót az útra meghívott propagandasajtónak. Az MTI szemlézte a 40 perces „kormányinfót”, amelyből a távirati iroda azt emelte ki, hogy Orbán Donald Trumppal pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött.

A rögtönzött tájékoztatón a gépen utazó újságírók kérdezhettek, így az Ultrahang podcast műsorvezetője is, a nemrég az orosz külügyminiszterrel interjút készítő Király Tamás, aki arra volt kíváncsi, miért nem utazott Washingtonba Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Akkor ki van a boltban? Valakinek ott is lenni kell. Olyan nincs, hogy minden erős ember eljön

– válaszolta Orbán.

Király felvetette azt is, hogy több kommentár szerint a megállapodással Orbán eladósította Magyarországot, és hogy 446 milliárd forintért árazta be Amerika Magyarországot. Orbán erre azt mondta, hogy ezt a kérdést szét kell szálazni, és külön meg kell nézni a megállapodásokat. Minden egyes megállapodást, amit kötöttünk, az jó nekünk – hangsúlyozta.

LNG-t (cseppfolyósított földgázt) mindenképp kellett venni, az volt a kérdés, hogy kitől, és Amerikával tudtunk jó megállapodást elérni. Az atomhulladék-tárolás technológiája kapcsán is jobb, olcsóbb és fejlettebb, amit az USA-tól megvettünk – sorolta Orbán, aki a hadiipari fejlesztés kapcsán azt mondta: azt a pénzt, amit fegyvervásárlásra költöttünk el, mindenképp el kellett volna költenünk fegyvervásárlásra. Olyan rakétaelhárító rendszert volt érdemes vásárolni, ami a legjobb a világon, ráadásul regionális riválisainak is ilyet vásároltak, tartanunk kell a lépést – fogalmazott Orbán, aki hozzátette:

Ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem jó deal, akkor azt javaslom neki, hogy bontsa szét, és egyenként nézze meg, hogy lett volna-e ennél jobb deal valaki mással ezeknek a magyar nemzetgazdaság szempontjából fontos funkcióknak a betöltésére.

Majd azt is mondta, hogy ez egy kiváló deal, sok pénzt kerestünk Magyarországnak.

Megkérdezték tőle azt is, hogy mit gondol arról, hogy Magyar Péter miniszterelnökként újratárgyalná a megállapodásokat Trumppal. Orbán erre annyit mondott:

Komolytalan dolgokat nem kommentálok.

Hozzátette, ezekkel a megállapodásokkal mindenki, „a szoci és liberális szavazók” is jól jártak azzal, hogy nem nő meg a rezsijük két-hátomszorosára, és 14. havi nyugdíjat nemcsak a fideszes nyugdíjasok kapják meg, hanem mindenki.

Végül beszélt arról is, hogy a kampány szerinte szükségszerűen széttartó jellegű, ezért a választás után egyesíteni kell az országot.

Ezt csinálom az ötödik ciklus óta, menni fog ez hatodjára is, én azt gondolom.