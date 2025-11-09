Orbán Viktor: az amerikai elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem

Az amerikai elnökkel pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást kötöttem, azt is mondhatjuk, hogy ezzel a megállapodással olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt – jelentette ki a miniszterelnök a hirado.hu beszámolója szerint, amelyet az MTI szemlézett.

A portál azt írta, hogy Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban tartott találkozója után, a Budapest felé tartó repülőúton szombaton újságírói kérdésekre válaszolva a megállapodásról hangsúlyozta: ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, „szavukat adták arra az amerikaiak, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni”.

A miniszterelnök nagyon fontosnak nevezte, hogy ha Magyarországot egy spekulációs, vagy politikai célú támadás érné, akkor egy amerikai pénzügyi védőpajzsra számíthatunk. Hozzátette: „így is kalkulálom a jövőt. Jó reggelt, Brüsszel!”.

„Így nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a világ bármely sarkából (hagyjuk most Brüsszelt) indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben – ami akár az árfolyamunkat, akár az adósság besorolásunkat, vagy a hitelbesorolásunkat érintené – annak az elhárításához rendelkezésünkre áll az amerikai segítség” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta: azt is mondhatjuk, hogy olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt.

A miniszterelnök kiemelte: tehát Magyarországnak nemzetstratégiai jelentőségű nagy gazdasági terveket nem kell feladni azért, mert Brüsszelből még szükségem van két-három évre, hogy minden forintot megszerezzek. Hozzátette, sem elhalasztani, sem átütemezni nem kell ezeket, „mindent meg tudunk valósítani”.

Orbán Viktor szerint ezt majd a forint árfolyamán és később a hitelfelvételeknél is lehet látni, de a nemzetközi pénzügyi piacon Magyarország pozíciója már a tárgyalások másnapján sokkal erősebb, mint volt. „Az amerikai pénzügyi védőpajzs megerősít bennünket, és kedvezőbb nemzetközi pénzügyi helyzetet teremt a számunkra” – jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva.