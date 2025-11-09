Horváth Alexander nyerte a józsefvárosi időközi választást

Horváth Alexander nyerte a józsefvárosi időközi választás. A választás.hu-n nem sokkal este nyolc óra után megjelent 100 százalékos feldolgozottság melletti eredmény szerint Horváth az érvényes szavazatok 52 százalékát szerezte meg. A második helyen a Fidesz-KDNP jelöltje, Pálovics Emese Csilla végzett, ő a szavazatok 38 százalékát kapta.

Józsefváros Losonci negyedben, a 8. számú választókörzetben azért tartottak időközi választást, mert a tavaly megválasztott DK képviselője, Horváth Alexander júliusban mondott le, miután előkerült róla egy videó, ami alapján felmerült a gyanú, hogy kábítószert fogyaszthatott. A videó október 10-én megjelent a Metropolon, amin az látszik, hogy Horváth nevet, a háttérben meg valaki fehér port rendezget egy tálcán.

Október 20-án több órás hajnali házkutatást tartott a rendőrség Horváth Alexander lakásán, majd bevitték a Gyorskocsi utcába.

A most vasárnapi választás tétje az volt, hogy a VIII. kerületet 2019 óta vezető Pikó Andrásnak az eredeti ellenzéki-civil összefogás széthullása után is megmarad-e a többsége, vagy ezentúl szocialista szavazatra is szüksége lesz a minősített többséget igénylő döntésekhez.

A vasárnapi választáson öten indultak: maga Horváth Alexander független jelöltként a Közösen Józsefvárosért frakció támogatásával, Pálovics Emese a Fidesz–KDNP színeiben, Tóth Erzsébet független jelöltként, Czeglédy Ádám az MSZP indulójaként, aki 2019 és 2024 között volt a Losoncinegyed képviselője, valamint Tóth-Ádám Éva függetlenként, akit a Demokratikus Koalíció támogatott.