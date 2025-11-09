Magyar Péter a Financial Timesnak: Ha Trump ebben az országban élne, másképp látná Orbán Viktort

„Orbán Viktor Vlagyimir Putyin legközelebbi uniós szövetségese” – mondta a Financial Timesnak Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, hozzátéve, hogy az orosz elnöknek ezért „az az érdeke, hogy Orbán hatalmon maradjon”.

Az ellenzéki vezető ezzel szemben úgy határozta meg magát, mint akinek a kormánya, ha miniszterelnök lesz, tiszteletben fogja tartani Magyarország nemzetközi kötelezettségeit, ideértve, hogy Magyarországot az euróövezethez csatlakoztatná.

Végül is az EU-ban és a NATO-ban vagyunk, ezek az alapvető szövetségeseink határozzák meg a biztonságunkat és a mindennapi életünket. A jelenlegi kormány nem ezzel összhangban cselekszik

– fogalmazott a lap érdeklődésére.

Orbán Viktor pénteken washingtoni útjáról, az elért eredményekről azt mondta, hogy a miniszterelnök „eladta Magyarországot”.

„A washingtoni út nem magyar siker, hanem Orbán személyes menekülési útvonala” – mondta Magyar Péter, aki szerint a kormányfő egy évnyi szankciómentességért cserébe vállalta, hogy milliárdokat költ az Egyesült Államokban.

Ukrajnával kapcsolatban azt mondta, hogy ha hatalomra kerül, az lesz a kiindulópontja, hogy Moszkvát agresszorként ismeri el, és – az EU-szövetségesekkel összhangban – azonnali tűzszünetet szorgalmaz. Kormánya azonban – állította – nem fogja megváltoztatni Magyarország politikáját az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatással kapcsolatban, ahogy nem szándékozik hirtelen megszakítani a kapcsolatot Oroszországgal sem.

Jelezte, hogy Magyarországnak szerinte a következő évtizedben fel kell számolnia az Oroszországtól való energiafüggőségét, az orosz importnak ugyanakkor továbbra is opciónak kell maradnia. „

Ha véget vetünk a függőségünknek valakivel szemben, az nem jelenti azt, hogy többé nem vásárolunk tőle

– magyarázta Magyar Péter, hozzátéve, hogy mindig a nemzeti érdeket és az ellátásbiztonságot helyezi előtérbe, ezt követik az árképzési megfontolások, a fenntarthatóság és a geopolitika. Arra a kérdésre, hogy ez miben különbözik Orbán álláspontjától, úgy válaszolt, hogy nem hajlandó „feláldozni Magyarország energiabiztonságát a nemzetközi szankciókért”, illetve nem fogadja el a magasabb energiaárakat „valamilyen magasztos elv nevében”.

Elutasította egyúttal a fideszes propagandagépezet és az orosz propaganda által hangoztatott állításokat, miszerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bábja lenne. Erről azt mondta: „A magyar választók nem Zelenszkijről és nem is Ukrajnáról fognak dönteni, hanem Orbán Viktorról és Magyarországról”.

Bármilyen ukrán-magyar kapcsolatnak azon kell alapulnia, hogy a magyar etnikai csoportok hogyan tudnak ott boldogulni

– fogalmazott a legnagyobb ellenzéki párt vezetője a kormány álláspontjával összhangban.

Donald Trump amerikai elnökről azt állította: „Ha ebben az országban élne, másképp látná Orbán Viktort”

Beszélt a lapnak arról is, hogy megválasztása esetén gyorsan kiszabadítja az ország gazdaságát Orbán környezetének szorításából, és helyreállítja a kapcsolatokat Brüsszellel, hogy felszabadítson 20 milliárd euró értékű befagyasztott európai uniós forrást. Szintén napirendre tűzné az euró bevezetését, amint a gazdaság képes megfelelni az elvárt kritériumoknak, de a költségvetés állapotának ismerete nélkül céldátumot nem kívánt meghatározni.

Orbán kormányai nem használták, hanem visszaéltek az euróövezeten kívül maradásból adódó költségvetési függetlenség előnyeivel

– vélekedett az ellenzéki vezető, hozzátéve, hogy „az unortodox gazdasági és pénzügyi döntések nem hasznára, hanem kárára váltak Magyarországnak.”

Magyar Péter a brit napilapnak azt mondta, évente több milliárd euró szabadulhatna fel a kormányzati korrupció és pazarlás megszüntetésével. A helyreállított piaci bizalom, az ebből fakadó alacsonyabb kötvényhozamok és kamatlábak elősegítenék a növekedés fellendülését.

Ha a magyar adósság kockázati prémiumait nem azonnal, hanem egy-két éven belül a lengyelországi szintre tudjuk emelni, az önmagában a GDP 2 százalékával csökkentené az adósságszolgálati költségeket

– kalkulált.