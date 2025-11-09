ajkaajkai erőműbalesetmentés
Üzemi baleset történt az ajkai erőműben

2025. 11. 09. 11:40
Szombat délután karbantartási munkálatok következtében súlyos üzemi baleset történt az ajkai erőműben az Ajkai Szó beszámolója szerint. Az incidensben egy munkás súlyos, ketten pedig könnyebb sérüléseket szereztek, akinek a kiérkező ajkai mentősök siettek segítségére. A balesetet a karbantartási műveletek miatt kiáramló forró por okozta.

A mentők közleménye szerint a súlyos állapotban lévő férfi mentése koránt sem volt egyszerű feladat: nyolc méter magasságban feküdt egy tetőn, amit a mentők csupán egy másik épületből tudtak megközelíteni, egy, a helyi munkások által lefektetett fapadlón keresztül.

Korlátozott ellátást lehetett csak kivitelezni, azonnali létrás műszaki mentést kérve a biztonságos földre juttatáshoz. Időközben még két könnyebb sérültet jeleztek, akiket a kiérkező tüskevári egység vett kezelésbe

– írják az Ajkamentők a Facebook-bejegyzésükben.

A helyszínre a veszprémi mentőtiszti egység és esetkocsi is kiérkezett. A súlyosan sérült férfit a helyszíni ellátás után helikopterrel szállították kórházba.

Köszönjük az erőmű dolgozóinak, az ajkai rendőrök és tűzoltók, a veszprémi és tüskevári mentőegységek és a budaörsi mentőhelikopter, a veszprémi irányítócsoport segítségét, példás összefogás történt a sikeres mentés érdekében

– áll a mentők nyilatkozatában.

