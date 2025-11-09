Lemondott a BBC két vezérigazgatója egy Trumpról szóló dokumentumfilm miatt

Lemondott pozíciójáról Tim Davie, a BBC vezérigazgatója és Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója. A brit közszolgálati médiától való távozásuk oka az, hogy komoly kritikák érték a csatorna népszerű oknyomozó műsorának, a Panoramának egyik adását.

A szóban forgó műsorban Donald Trump amerikai elnök egyik beszédét úgy vágták meg, hogy az félrevezető módon azt sugallta, Trump kifejezetten a 2021. január 6-ai capitoliumi zavargásokra buzdított.

A Daily Telegraph által közzétett információk szerint a dokumentumfilm szerkesztése során Trump beszédének két részét összevágták, ami jelentős vitát váltott ki a közvéleményben és a médiában.

A Telegraph közölt részleteket abból a 19 oldalas dokumentumból, amit Michael Prescott korábbi újságíró, a BBC szerkesztési elveiért és sztenderdjeiért felelős bizottságának egykori tanácsadója állított össze, amikor még nekik dolgozott.

A jelentésben Prescott élesen kritizálta a BBC-t, például a Panorama című programjának a Capitolium január 6-ai megrohanásával foglalkozó adása. Prescott szerint a műsorban félrevezető módon szerkesztették bele Donald Trump aznap Washingtonban mondott beszédét. Úgy vágták ugyanis egymás mellé két részét, hogy kihagytak egy, a kettő között elhangzott, döntő fontosságú mondatot. A Panorama által leadott verzióban Trump arról beszél a tömegnek, hogy velük tart a Capitoliumra és arra biztatja őket, hogy harcoljanak. Csakhogy az adásból kimaradt, hogy a kettő között azt kérte a követőitől, hogy

békés és hazaszerető módon hallassák a hangjukat.

via 444.hu