Blikk: vizsgálat indult a szegedi klinikán, ahonnan eltűnt a később holtan talált doktornő

Belső vizsgálat indult a szegedi klinikán, miután a frissen műtött szekszárdi főorvosnő eltűnt a kórházból – írja a Blikk. Az orvost eltűnése előtt gerincproblémája miatt műtötték.

Kett Antónia, a szekszárdi Balassa János Kórház fül-orr-gégész főorvosát november 3-án operálták Szegeden. A műtét után néhány órával azonban nyomtalanul eltűnt a Szegedi Tudományegyetem épületéből.

A biztonsági kamera felvételei alapján pénteken hajnali öt órakor hagyta el a szegedi idegsebészeti klinikát, ahol a gerincét műtötték. Két órával később vették észre az eltűnését. A doktornőt hétfőn operálták meg, az RTL Híradója szerint nagy fájdalmai voltak lábadozása idején.

A 62 éves főorvost önkéntesek kutyákkal keresték már pénteken is, de akkor nem jártak sikerrel. Szombat délután a kórház melletti használaton kívüli garázsok mellett találták meg, de már nem tudták megmenteni az életét.

A Blikk információi szerint a szegedi klinikán belső vizsgálatot rendeltek el annak a kiderítésére, hogyan, kinek az esetleges hibájából, hanyagságából hagyhatta el egy frissen műtött beteg a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Idegsebészeti Klinikáját. A lap szerint a beteg nem jelezte kezelőorvosának, hogy el kívánja hagyni a klinikát, állapota miatt erről amúgy sem lehetett volna szó. Vizsgálják azt is, hogyan tudta egy frissen műtött, zavart beteg észrevétlenül elhagyni a kórházat.