Napirend után: Kinek baj, ha kicsekkolunk a közéletből az AI kampányok miatt?

A Napirend után a 24 Extra Csúcs csomagjának előfizetői számára érhető el teljes hosszában az oldalunkon; a komplett adásban ezúttal az alábbi kérdésekre válaszolunk.

Dani: Volt a 24.hu remek videója a megbékélésről. Mármost, én szívesen megbékélnék, de van egy kis probléma ezzel az egész elgondolással. Magyarországon a szabad média hírei (még) hozzáférhetőek. Tehát, mit mondjak én egy Fidesz-szavazónak, aki bár megteheti, meg sem adja az esélyt arra, hogy informálódjon. Ha viszont informálódik, és tisztában van azzal, hogy mi zajlik körülötte, de továbbra is Fidesz-szavazó marad, akkor én ezzel mit kezdjek?

Volt a 24.hu remek videója a megbékélésről. Mármost, én szívesen megbékélnék, de van egy kis probléma ezzel az egész elgondolással. Magyarországon a szabad média hírei (még) hozzáférhetőek. Tehát, mit mondjak én egy Fidesz-szavazónak, aki bár megteheti, meg sem adja az esélyt arra, hogy informálódjon. Ha viszont informálódik, és tisztában van azzal, hogy mi zajlik körülötte, de továbbra is Fidesz-szavazó marad, akkor én ezzel mit kezdjek? Misi: Szerintetek mekkora baj, hogy közélet iránt érdeklődő választópolgárként nem akarok több belpolitikai hírt olvasni a választásokig és inkább kicsekkolok az egészből? Már úgyis eldöntöttem, kire szavazok, miközben nem bírom tovább tovább az álhírkampányokat és MI-képeket.

Szerintetek mekkora baj, hogy közélet iránt érdeklődő választópolgárként nem akarok több belpolitikai hírt olvasni a választásokig és inkább kicsekkolok az egészből? Már úgyis eldöntöttem, kire szavazok, miközben nem bírom tovább tovább az álhírkampányokat és MI-képeket. Péter : A békecsúcs Magyarországnak vagy Orbán Viktornak hasznos?

A békecsúcs Magyarországnak vagy Orbán Viktornak hasznos? Zalán: Szerintetek mennyire lesz könnyű értelmeznie a fideszes tábornak Orbán október 23-i beszédének azt a részét, amiben azt mondta hogy “EU igen, Brüsszel nem!”, illetve “EU-s partnerség igen Ukrajnának, tagság nem!”? Mi volt itt a mondanivalója Orbánnak valójában?