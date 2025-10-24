Orbán vagy Magyar menetén vonultak-e többen, és számít ez?

Bita Dániel, Nagy Gergely Miklós és Kerner Zsolt az e heti Háromharmadban, ahol a Békemenet és a Nemzeti Menet közötti különbségeket beszéljük át. Mi az értelme a számháborúnak, mit sikerült üzenni a két oldalnak, és hogy alakul a megszólítás-verseny? Szó volt még a Fidesz körüli emberek átalakulásáról és arról is, kiszúrt-e Donald Trump Orbán Viktorral.