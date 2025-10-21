Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 21., kedd
- Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben.
- Szijjártó kijelentette: a kormány minden jogi eszközt megragad, hogy meggátolja az orosz energia betiltását célzó javaslatot.
- 444: Magángéppel ugrott haza Orbán két napra a tengerpartról.
- Orbán Viktor a Parlamentben fogadta az AfD társelnökét.
- Szijjártó Péter Washingtonba utazik. Orbán nemrég mondta egy bekapcsolt mikrofon mellett Trumpnak, hogy november elején az Egyesült Államokban lesz.
- Bulgária felett repülhet Putyin Magyarországra. Az orosz elnök ellen népírtás gyanújával az ICC nemzetközi elfogatóparancsot adott ki.
- Trump: Soha nem mondtam, hogy Ukrajna megnyeri a háborút.
- Tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában. A baleset pontos okát még vizsgálják.
- Nem éri meg szabályt szegni: országos akciósorozatot indít a NAV.
- Magyar válogatott hokis is felkerült az NHL előzetes draftjára.
- A Kiskunfélegyháza–Szentes vonalon szeptember 22-től október 31-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat.
- Október 31-ig a 3-as villamos a Gubacsi út / Határ út és az Ecseri út M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.
- Elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.
- Késő este 5, 13 fok valószínű.
- Orsolya
- EUR 389,72
- USD 334,12
- CHF 421,6
- GBP 448,69
