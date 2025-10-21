reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 10. 21. 07:00
2025. október 21., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • A Kiskunfélegyháza–Szentes vonalon szeptember 22-től október 31-ig  pótlóbuszok szállítják az utasokat.

BKK

  • Október 31-ig a 3-as villamos a Gubacsi út / Határ út és az Ecseri út M között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótló autóbusszal utazhatnak.

 

Mai időjárás:

  • Elszórtan fordulhat elő időszakos eső, zápor.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között várható.
  • Késő este 5, 13 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Orsolya

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 389,72
  • USD 334,12
  • CHF 421,6
  • GBP 448,69

 

+1

