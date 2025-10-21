dudás miklósgazdálkodáskurtucz csabamagyar ökölvívó szakszövetség
Munkaszerződés nélkül vihetett haza milliókat a volt bokszelnök, aki Fásy Ádámmal is összetűzésbe került

2025. 10. 21. 05:59
Olyan káosz volt a Magyar Ökölvívó Szakszövetségben 2023-ban, hogy 2024-re még pénzügyi tervük sem volt. Ennek meg is lett a következménye: milliárdokkal kellett korrigálni a MÖSZ 2023-ra vonatkozó beszámolóját. A 24.hu megszerezte a Transparency International Magyarország által kiperelt átvilágítási jelentést, amelyből a többi között az is kiderült, hogy a Dudás Miklós édesapjának megverése miatt indult büntetőeljárásban a szövetség egyik bírója is gyanúsított.

Tíz pontban foglalta össze egy dokumentum a Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) előző vezetésének visszaéléseit azon átvilágítási jelentés szerint, melyet már a jelenlegi, Kovács István által vezetett elnökség rendelt meg. A szóban forgó iratot ugyan nem írták alá, de a jelentés szerint az ellenőrző testület megállapításait tartalmazza. Ebben a többi között túlköltekezéssel, irreálisan magas fizetéssekkel vádolják a Kurtucz Csaba vezette szövetséget, továbbá azzal, hogy

  • olyanoknak fizettek megbízási díjat, akik nem vettek részt a szövetség munkájában,
  • milliós fizetést kapott a papíron társadalmi megbízású elnök,
  • késleltették az állami pénzek kifizetését a kluboknak és edzőknek a banki kamat fejében,
  • a 2023. május 21-ei közgyűlésről a hitelesítés során kiderült, hogy határozatképtelen volt, és hamis magánokiratokat használtak fel.

Az átvilágítási jelentést a 24.hu és a Transparency International (TI) Magyarország is eredménytelenül kérte a szövetségtől, ezért a TI pert indított, melyet meg is nyert.

