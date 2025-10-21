ellenőrzésnav
Belföld

Nem éri meg szabályt szegni: országos akciósorozatot indít a NAV

24.hu
2025. 10. 21. 06:44
Nem éri meg szabályt szegni Halloween és a Mindenszentek idején sem: a NAV revizorai ebben időszakban fokozottan vizsgálják a koszorú- és virágárusokat, jelmezkölcsönzőket, valamint mindenkit, aki szezonális termékekkel kereskedik. Az ellenőrzések országszerte várhatóak.

Az adóellenőrök elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét vizsgálják ezeknél a vállalkozásoknál.

Ha valaki nem tartja be az előírásokat és nem ad nyugtát vagy nem jelenti be alkalmazottját, a hivatal akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhat; igazolatlan eredetű árunál egymillió forint a büntetés maximuma.

Mindemellett – a mulasztási bírságon kívül – tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a vállalkozás üzletét is.

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak sem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ez nem csúsztatás, ez hazugság!” – Oláh Gyárfás feljelenti Szujó Zoltánt
Bocsánatot kért a családtól a nagymama és lánya halálát okozó sofőr, megszületett a jogerős ítélet
„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés
„Azt hittem, megőrülök, amikor megláttam, hogy egy helyi vezető fizetése több mint 7,8 millió forint volt”
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik