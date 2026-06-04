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Magyar–ír egyeztetés: gazdasági együttműködés és uniós reformok a középpontban

Micheál Martin, Magyar Péter
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök (j) és Micheál Martin ír miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón a Külügyminisztériumban 2026. június 4-én.
admin D. Kovács Ildikó
2026. 06. 04. 13:47
Micheál Martin, Magyar Péter
Hegedüs Róbert / MTI
Magyar Péter miniszterelnök (j) és Micheál Martin ír miniszterelnök a tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón a Külügyminisztériumban 2026. június 4-én.
A versenyképesség javítása, az uniós reformok és Írország közelgő EU-elnöksége állt Magyar Péter és Micheál Martin tárgyalásának fókuszában; a felek szoros együttműködést és erősödő kétoldalú kapcsolatokat ígértek.

Magyar Péter miniszterelnök és Micheál Martin ír kormányfő közös sajtótájékoztatóján a kétoldalú kapcsolatok erősítését és az uniós együttműködés jövőjét hangsúlyozták. Magyar Péter kiemelte, hogy Magyarország hálás Írországnak azért, hogy az 1956-os forradalom után sok magyar menekültet befogadott, és ma is élénk a kapcsolat a két ország között, mindkét irányban jelentős magyar közösséggel. Hangsúlyozta, hogy a két ország között alapvetően nincsenek vitás kérdések, ezért a jövőben a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére koncentrálnak.

A megbeszélések középpontjában Írország közelgő uniós elnöksége állt, amely július 1-jén kezdődik. Magyar Péter azt kívánta, hogy az ír elnökség gördülékenyebb legyen, mint a magyar volt, és emlékeztetett arra is, hogy 2004-ben, az akkori ír elnökség idején csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Az ír prioritások közül kiemelte a versenyképesség javítását, amelyben Magyarország támogatásáról biztosította Dublint, és jelezte: az uniós alapelvek betartásában is szövetségesként tekintenek egymásra.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország számít Írország segítségére a hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában, amelyről a júniusi uniós tanácsülésen is egyeztet, többek között az Európai Parlament elnökével. Emellett szóba került a következő hétéves uniós költségvetés is, amelynek kidolgozását az év végéig le kell zárni.

Magyar újságírói kérdést követően hozzátette: úgy látja, hogy az évek óta húzódó hetes cikkelyes eljárást mindenki le akarja már zárni.

A versenyképesség javítása kulcskérdés

Micheál Martin, aki az első miniszterelnök, akit Magyar Péter a hivatalában fogadott, hangsúlyozta, hogy bár hivatalosan ötven éve vették fel a diplomáciai kapcsolatokat, a két nép közötti kapcsolat ennél sokkal régebbre nyúlik vissza. Kiemelte: a versenyképesség javítása kulcskérdés, mert enélkül sem az életszínvonalat nem lehet növelni, sem az Európai Uniót nem lehet megvédeni a külső kihívásokkal szemben. Üdvözölte a magyar kormány elköteleződését a demokratikus jogok és a jogállamiság helyreállítása mellett, és biztosította arról, hogy Írország támogatni fogja a reformokat.

A felek a globális kihívásokról is egyeztettek, köztük az ukrajnai háborúról és a közel-keleti feszültségekről. Martin kiemelte, hogy Ukrajna számára létfontosságú a mintegy 90 milliárd eurós pénzügyi támogatás, valamint az a megállapodás, amely lehetővé teszi az első uniós csatlakozási tárgyalási klaszter előkészítésének megkezdését.

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