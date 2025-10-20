sportjégkoronghokiamerikai sportok
Magyar válogatott hokis is felkerült az NHL előzetes draftjára

Vasvári Tamás / MTI
Galló Vilmos (b) és Szongoth Domán a Magyarország - Ausztria férfi jégkorong világbajnoki felkészülési mérkõzésen.
2025. 10. 20. 21:52
Vasvári Tamás / MTI
Galló Vilmos (b) és Szongoth Domán a Magyarország - Ausztria férfi jégkorong világbajnoki felkészülési mérkõzésen.

Szongoth Domán, a finn KooKoo csapatának 17 éves magyar csatára felkerült az NHL előzetes draftlistájára.

Szongoth az idei U20-as finn bajnokságban eddig 14 mérkőzésen ötször volt eredményes és adott négy gólpasszt. A magyar felnőtt válogatottban 20-szor szerepelt, van 11 pontja (5, 6) és pályára lépett a májusi, dániai elitvilágbajnokságon is. A hétfő este közölt listán a csoportba (C) sorolták, ami a középmezőnynek felel meg.

Magyar hokist legutóbb 2023-ben vettek fel előzetes, majd a végleges listára ifjúsági vagy junior korú teljesítménye miatt, de Hadobás Zétény akkor nem kelt el. A hátvéd jelenleg az FTC hátvédje. Korábban Papp Kristóf (2020), Horváth Bálint (2016), előttük pedig Hári János (2010 és 2012) is listás volt, de egyiküket sem választották ki. NHL-es szerződésig Szuper levente (Calgary Flames) és Vas János jutott (Dallas Stars), de meccskeretbe már csak előbbi került, jégre azonban nem lépett.

A 2026-os draftot június utolsó hétvégéjén tartják.

