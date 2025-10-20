Magyar válogatott hokis is felkerült az NHL előzetes draftjára

Szongoth Domán, a finn KooKoo csapatának 17 éves magyar csatára felkerült az NHL előzetes draftlistájára.

Szongoth az idei U20-as finn bajnokságban eddig 14 mérkőzésen ötször volt eredményes és adott négy gólpasszt. A magyar felnőtt válogatottban 20-szor szerepelt, van 11 pontja (5, 6) és pályára lépett a májusi, dániai elitvilágbajnokságon is. A hétfő este közölt listán a csoportba (C) sorolták, ami a középmezőnynek felel meg.

Kiadták az előzetes listát a 2026-os @NHL-draftra: Szongoth Domán neve is ott van a gyűjtésben! 🇭🇺✨ Tehetségünket a C-kategóriába sorolták, azaz a 4–5. körre jósolják, hogy elkelhet jövőre a világ legjobb bajnokságában. 💪🌍#magyarjegkorong #hockeyhungary pic.twitter.com/KHeTnmRpeU — Hockey Hungary (@hockeyhungary) October 20, 2025

Magyar hokist legutóbb 2023-ben vettek fel előzetes, majd a végleges listára ifjúsági vagy junior korú teljesítménye miatt, de Hadobás Zétény akkor nem kelt el. A hátvéd jelenleg az FTC hátvédje. Korábban Papp Kristóf (2020), Horváth Bálint (2016), előttük pedig Hári János (2010 és 2012) is listás volt, de egyiküket sem választották ki. NHL-es szerződésig Szuper levente (Calgary Flames) és Vas János jutott (Dallas Stars), de meccskeretbe már csak előbbi került, jégre azonban nem lépett.

A 2026-os draftot június utolsó hétvégéjén tartják.