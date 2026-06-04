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Meghalt Zélity László, aki 12 évig volt rendőrkapitány Szegeden

Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség / facebook
admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 04. 13:52
Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség / facebook

Életének 63. évében elhunyt Zélity László, a Szegedi Rendőrkapitányság korábbi vezetője. A Csongrád-Csanád vármegyei rendőrség a közösségi oldalán azt közölte, hogy Zélity 1991. május 1-jén kezdte meg hivatásos szolgálatát.

2000. január elsejétől a Szegedi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályát vezette, majd 2006. szeptember elsejétől a rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait látta el.

Pályája során számos társadalmi és szakmai elismerésben részesült. 2008-ban rendőr ezredessé léptették elő, és rendőrségi főtanácsosi címet adományoztak neki. Több mint három évtizedes pályafutása során nemcsak a törvényt és a rendet szolgálta rendíthetetlenül, hanem Szeged városának és a környező települések biztonságát és közösségét is.

Közel tizenkét éves kapitányságvezetői tevékenysége alatt egy olyan korszakot határozott meg, amelyben a szakmai maximalizmus, az igazságérzet és a kollégái iránti mély tisztelet vezérelte. Számos elismerése és ezredesi rendfokozata mögött egy olyan ember állt, akinek a hivatás nem csupán munka, hanem életforma volt.

– közölte a megyei kapitányság, hozzátéve, mindannyian osztoznak a család fájdalmában.

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