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Belföld

Pisztolyt szorított a felesége fejéhez egy férfi a kisiskolás kislányuk előtt Dunakeszin

admin Kolontár Krisztián
2026. 06. 04. 13:36

Vádat emelt a Dunakeszi Járási Ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki kiskorú gyermeke előtt bántalmazta a feleségét. Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a férfi a feleségével együtt élt Dunakeszin, és közösen nevelték az általános iskola alsó tagozatába járó kislányukat.

A férfi rendszeresen alkoholt fogyasztott, amelynek hatása alatt vitákat kezdeményezett. Olyan alkalom is volt, hogy a vádlott egy vita során a felesége fejéhez pisztolyt szorított, s ezen vitáknak a kiskorú gyermek szem- és fültanúja volt.

Előkerült a kard

2024 áprilisában a férfi egy vita során a kislány jelenlétében bántalmazta a nőt, majd az ingatlanból menekülni próbáló feleségét visszahúzta, és nem engedte ki a házból. A következő hónapban a vádlott egy konfliktus alkalmával elővette a 75 centiméter pengehosszúságú kardját, és azzal fenyegette meg a nőt, hogy megöli. Az asszonynak ekkor sikerült elmenekülnie a házból.

A vádlott a magatartásával súlyosan traumatizálta kiskorú gyermekét, és veszélyeztette erkölcsi fejlődését is. A Dunakeszi Járási Ügyészség a férfit a felesége sérelmére elkövetett minősített zaklatás bűntette, személyi szabadság megsértésének bűntette mellett kiskorú veszélyeztetésének bűntettével is vádolja.

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