Szijjártó kijelentette: a kormány minden jogi eszközt megragad, hogy meggátolja az orosz energia betiltását célzó javaslatot

Mint arról lapunk is beszámolt a nap folyamán, az uniós kormányok képviselőit tömörítő Tanács tárgyalási álláspontot fogadott el az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendelettervezetről, újabb lépést téve ezzel afelé, hogy a szövetség tagállamai leválljanak az orosz energiáról.

A fejleménynek kevéssé örült Szijjártó Péter, aki már most bejelentette, hogy a magyar kormány minden politikai és jogi eszközt igénybe fog venni annak céljából, hogy megakadályozza az orosz energiaimport betiltását célzó REPowerEU-javaslat elfogadását az Európai Unióban.

Az Európai Bizottságnak halvány lila segédfogalma nincsen arról, hogy milyen következményei lesznek ennek az intézkedéscsomagnak egyes európai országokra nézvést. Kiábrándító volt, hogy az Európai Unió energiaügyi biztosa körülbelül öt mondatot bírt mondani erről a csomagról előterjesztésként, s körülbelül ugyanannyit zárszóként. Semmifajta szakmai okot meg nem jelölve, kizárólag politikai frázisokat és propagandát puffogtatva

– mondta Szijjártó, aki azt is sérelmezte, hogy több résztvevő „kimondta világosan, hogy a politikai, ideológiai szempontoknak elsőbbséget kell adni a valósághoz, a realitáshoz képest”.

Szijjártó szerint mindezek fényében zárójelbe lehet tenni mindenfajta jogállamisági kritikát Brüsszel részéről. A miniszter azt is megjegyezte, hogy majdnem minden tagállam képviselője eldicsekedett azzal, hogy ők már rég kiiktatták az orosz energiahordozókat a saját nemzeti energiamixükből. Ennek tükrében viszont nem érti Szijjártó, ha így történt, akkor mi szükség van most erre az intézkedésre. „Ennek a csomagnak a valós, reális hatása mindösszesen annyi, hogy megölik Magyarország és nagyrészt Szlovákia energiaellátásának biztonságát” – tette még hozzá.

És akkor jöttek azzal is, hogy nem szabad etetni, pénzzel finanszírozni Oroszország háborús gépezetét. Könyörgöm, amit mi magyarok az orosz olajért és az orosz földgázért fizetünk, az az orosz GDP-nek alig 0,2 százaléka. Ugye senki nem gondolja komolyan azt, hogyha az orosz GDP 0,2 százalékának megfelelő pénzünket nem kapják meg, akkor majd Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút vagy Oroszország térdre készül?

– tette fel a kérdés a külügyminiszter.