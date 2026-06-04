A székesfehérvári és pécsi telephelyeken termelő dél-koreai Hanon Systems Kft-nél működő Vasas Szakszervezet tagsága és a hozzájuk csatlakozott dolgozók úgy döntöttek, hogy elsőként a Hannon System pécsi telephelyén tartanak kétórás figyelmeztető sztrájkot, 2026-06-05-én 12:00 és 14:00 között.

– írta a Vasas Szakszervezet közleményében.

A döntés hátterében a munkáltató és a vállalatnál alakult sztrájkbizottság között eredmény nélkül lezajlott egyeztetés áll.

A munkavállalók a 2025-ben végrehajtott 3 százalékos béremelés után

a 2026-ra ígért és csak részben végrehajtott 4 százalékos béremelést nem tartják elfogadhatónak.

Álláspontjuk szerint béreik reálértéke folyamatosan csökken, miközben a dolgozókra nehezedő elvárások nemhogy csökkennének, de többlet-munkát, hétvégi túlórákat is elvár a vállalat tőlük.

A munkavállalók méltatlannak érzik a körülményeiket és ezt a fajta munkáltatói hozzáállást. A figyelmeztető sztrájkkal ki akarják fejezni elégedetlenségüket és azt, hogy elszántak, kiállnak az érdekeik mellett.

De a sztrájkbizottság egy minden fél számára elfogadható megállapodás érdekében a továbbra is készen áll a jóhiszemű és konstruktív egyeztetésre.