Orbán Viktor a Parlamentben fogadta az AfD társelnökét

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben fogadta Alice Weidelt, a populista jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) társelnökét – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály, de arról nem tájékoztattak, hogy a két vezető milyen témában egyeztetett egymással.

Weidel idén többször is járt Magyarországon, legutóbb augusztusban az MCC Feszten vett részt nézőként, előtte júliusban felszólalt a CPAC Hungary-n, és a Karmelitában tárgyalt Orbánnal.

A miniszterelnök hétfőn a parlament plenáris ülése után fogadta Alice Weidelt, aki ezután az egyik Fidesz-közeli agytröszt, XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást.