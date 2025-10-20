parlamentorbán viktoralice weidelafd
Orbán Viktor a Parlamentben fogadta az AfD társelnökét

MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
admin Dienes Gábriel
2025. 10. 20. 20:34
MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben fogadta Alice Weidelt, a populista jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) társelnökét – közölte a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály, de arról nem tájékoztattak, hogy a két vezető milyen témában egyeztetett egymással.

Weidel idén többször is járt Magyarországon, legutóbb augusztusban az MCC Feszten vett részt nézőként, előtte júliusban felszólalt a CPAC Hungary-n, és a Karmelitában tárgyalt Orbánnal.

A miniszterelnök hétfőn a parlament plenáris ülése után fogadta Alice Weidelt, aki ezután az egyik Fidesz-közeli agytröszt, XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást.

