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Élet-Stílus

Szabó Zsófi otthagyja a Mokkát

TV2
Istenes László és Szabó Zsófi 2024-ben, a Mokka díszletében.
admin Grósz Petra
2026. 06. 04. 08:24
TV2
Istenes László és Szabó Zsófi 2024-ben, a Mokka díszletében.

A második gyerekével várandós Szabó Zsófi csütörtök hajnalban elbúcsúzott a Mokka nézőitől. Mint ismeretes, két évig volt a reggeli műsor háziasszonya, kollégái pedig elköszönésképpen egy kisfilmmel készült a számára, melyben összevágták a legszebb közös pillanataikat – vette észre a Blikk.

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Már gömbölyű a hasa a műsorvezetőnek.

Mint mondta, tervezi a visszatérését, de egyelőre nem tudja, mikor láthatják majd a nézők újra a műsorban.

Ami a hogylétét illeti, Szabó arról mesélt, a második várandósságát is szinte ugyanolyan jól viseli, mint az elsőt.

Úgy tervezi, hogy távozása után is figyelemmel követi majd a műsort, a beszélgetés zárásaként pedig minden kollégájának megköszönte az előző éves munkáját.

Nemrég férjhez ment

A műsorvezető múlt hónapban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy várandós a második gyerekével. A baba apjáról nem beszélt, később azonban kiderült, hogy a párja egy nála 20 évvel idősebb szír üzletember, Bassam Abou Watfa, akivel nemrég össze is házasodtak.

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