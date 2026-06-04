Szabó Zsófi otthagyja a Mokkát

A második gyerekével várandós Szabó Zsófi csütörtök hajnalban elbúcsúzott a Mokka nézőitől. Mint ismeretes, két évig volt a reggeli műsor háziasszonya, kollégái pedig elköszönésképpen egy kisfilmmel készült a számára, melyben összevágták a legszebb közös pillanataikat – vette észre a Blikk.

Mint mondta, tervezi a visszatérését, de egyelőre nem tudja, mikor láthatják majd a nézők újra a műsorban.

Ami a hogylétét illeti, Szabó arról mesélt, a második várandósságát is szinte ugyanolyan jól viseli, mint az elsőt.

Úgy tervezi, hogy távozása után is figyelemmel követi majd a műsort, a beszélgetés zárásaként pedig minden kollégájának megköszönte az előző éves munkáját.

Nemrég férjhez ment

A műsorvezető múlt hónapban osztotta meg a nyilvánossággal, hogy várandós a második gyerekével. A baba apjáról nem beszélt, később azonban kiderült, hogy a párja egy nála 20 évvel idősebb szír üzletember, Bassam Abou Watfa, akivel nemrég össze is házasodtak.