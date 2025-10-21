444: Magángéppel ugrott haza Orbán két napra a tengerpartról

Bár mindenáron titkolni akarta a miniszterelnök stábja, de újabb csavart talált Orbán Viktor nyári magánrepülős repkedésében a 444. Kiderült ugyanis, hogy hamarabb kezdte az adriai vakációját, mint ahogy azt eddig tudni lehetett, ahonnan egy igazi luxusgéppel, egy Bombardier Challengerrel utazott vissza egy EU-s vezetőkkel tartott videókonferencia kedvéért Budapestre augusztus 19-én, ahonnan ráadásul el is késhetett.

A horvátországi Brac-szigetére augusztus 21-én utazott vissza (és nem ekkor kezdte a nyaralását), de itt korábban lebukott a miniszterelnök, miután az atlatszo.hu lefotózta, hogy Orbán több közeli munkatársával egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó kisgépbe száll be, Magyar Péter Tisza-elnök pedig jachtozós képeket tett közzé Orbánról. Ezután tette közzé a miniszterelnöki stáb, hogy Horvátországban is keményen dolgoznak Orbán Balázs politikai igazgatóval a „győzelmi terven”, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig azt mondta a kormányinfón, hogy a munkatársak maguk fizették a repülőút árát, ami összesen 4,5 millió forintba kerülhetett az árajánlatok szerint. Eddig úg

Orbán első hazaútja, amiről most írt a 444.hu, jóval többe kerülhetett, az óradíj ott 5,4 millió forint lehetett, mivel az a gép a privát jetek felső kategóriájának számít a cikk szerint.

Az, hogy Orbán pontosan mikor és milyen géppel utazott először a Brac-szigetre, még nem derült ki.