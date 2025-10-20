donald trumpvlagyimir putyinvolodimir zelenszkijorosz-ukrán háború
Nagyvilág

Trump: Soha nem mondtam, hogy Ukrajna megnyeri a háborút

Alex Wong / Getty Images
admin Rugli Tamás
2025. 10. 20. 19:36
Alex Wong / Getty Images

Hétfőn a Fehér Házba látogatott Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, ami jó apropót szolgáltatott a sajtó képviselőinek, hogy újra Donald Trumpot kérdezzék az ukrajnai háború végéről – tekintve, hogy az amerikai elnök nemsokára Budapesten találkozik majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, akivel a konfliktus lezárásának lehetőségeit vitatja meg.

Trump a sajtó képviselőinek kijelentette, el fogják érni a céljukat a háború lezárása kapcsán, ugyanakkor azt is mondta, nehéz a dolguk, és leginkább azért nehéz, mert két olyan ember vezeti a konfliktusban érintett feleket, Oroszországot és Ukrajnát, akik tényleg őszintén gyűlölik egymást.

Mindennél jobban gyűlölik egymást, ez valóban megnehezíti kissé a dolgot

– utalt Putyinra és Volodimir Zelenszkijre.

Az amerikai elnököt arról is kérdezték, mi lehet a konfliktus vége, ki mondhatja majd magát győztesnek. Trump nem foglalt állást egyértelműen, arról beszélt, hogy a háború furcsa helyzet, ahol borzalmas dolgok történhetnek meg. Egyet viszont leszögezett:

Soha nem mondtam, hogy Ukrajna megnyeri a háborút.

„Nem hiszem, hogy megnyerik, de megnyerhetik, bármi történhet” – idézi Trumpot a Sky News.

Trump és Putyin hamarosan Budapesten találkozik, de a csúcstalálkozón az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is részt venne. Ő már korábban kinyilvánította, hogy bárhol hajlandó találkozni Putyinnal, Oroszországot és Fehéroroszországot leszámítva.

Kapcsolódó
Zelenszkij készen áll, hogy részt vegyen Trump és Putyin budapesti találkozóján
Az ukrán elnök szerint nagyobb nyomás alá kellene helyezni Putyin, mint a Hamászt a gázai tűzszünet előtt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Budapest előtt: telefonon egyeztetett Szergej Lavrov és Marco Rubio
Robbanás történt egy romániai kőolajfinomítóban
Politico: szavazati jog nélküli tagságot kínálhat az EU Ukrajnának
Smaragd, zafír és gyémánt, történelmi tárgyak: listán az ékszerek, amiket elraboltak a Louvre tolvajai
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik