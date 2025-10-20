Videó
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Orbán Viktor az azonnali kérdések órájában az Országgyűlésben álhírbotránynak nevezte a Szőlő utcai ügyeket, szóba került Kárpátalja státusza a közelgő budapesti Putyin-Trump találkozó kapcsán, valamint a pedofil elkövetők bünetésének szigorítása és a Tisza Párt új applikációja is. Videós összefoglaló.
Legfrissebb videók
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Menczer: Rossz szándékot képviselnek azok a szavazók, akik Magyar Péter elgondolásait tartják helyesnek
Gulyás Gergely a 24.hu-nak: Varga Judit nagyon jól érzi magát, pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába
„Embereknek az élete megy ebben tönkre” – két táborra szakadt lakosság és politikai harc Józsefvárosban
„Az életének lényegét kérdőjelezik meg” - Semjén mellett kiáll, a pedofilokat kasztrálná Lázár János
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!