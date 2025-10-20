Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben

Orbán Viktor az azonnali kérdések órájában az Országgyűlésben álhírbotránynak nevezte a Szőlő utcai ügyeket, szóba került Kárpátalja státusza a közelgő budapesti Putyin-Trump találkozó kapcsán, valamint a pedofil elkövetők bünetésének szigorítása és a Tisza Párt új applikációja is. Videós összefoglaló.