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Kultúra

Eljárást indít a Médiatanács, amiért „salakanyagnak” nevezték a Tisza-szimpatizánsokat a Kossuth rádióban

Mohos Márton / 24.hu
admin Jankovics Márton
2026. 06. 04. 08:48
Mohos Márton / 24.hu
Még a kampány idején történt az eset egy reggeli műsorban.

„Eljárást indított a Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a Kossuth rádióban 2026. április 7-én 6 óra 17 perces kezdettel sugárzott Jó reggelt, Magyarország! című műsorszám miatt, mivel a műsor egyik vendégének kijelentése megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó, valamint a kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi előírásokat. Petrás János énekes a műsorban »salakanyagnak« nevezte a TISZA Párt szimpatizánsait”

– írja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtöki közleményében, melyben rádióadókat sújtó kisebb tételű büntetéseket is felsorolnak, az RTL esetében pedig kivizsgálják, hogy a Terhes társaság című film vetítése során a megfelelő korhatárbesorolást alkalmazták-e.

A Médiatanácsnál is vizsgálódnak

Tarr Zoltán múlt héten jelentette be, hogy költségvetési biztost neveznek ki a közmédia vagyonát és munkavállalóit tömörítő MTVA-hoz, és az annak ellenőrzéséért felelős NMHH-hoz, melynek vezetőjével kapcsolatban szintén felmerült, hogy lemond-e Magyar Péter felszólítása nyomán. A Médiatanácsot ezekkel kapcsolatban kérdeztük nemrég:

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Megkérdeztük azt is, hogy lemondanak-e a közmédia és az NMHH vezetői.

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