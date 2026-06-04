Eljárást indít a Médiatanács, amiért „salakanyagnak” nevezték a Tisza-szimpatizánsokat a Kossuth rádióban

„Eljárást indított a Médiatanács a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-vel szemben a Kossuth rádióban 2026. április 7-én 6 óra 17 perces kezdettel sugárzott Jó reggelt, Magyarország! című műsorszám miatt, mivel a műsor egyik vendégének kijelentése megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó, valamint a kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételét tiltó törvényi előírásokat. Petrás János énekes a műsorban »salakanyagnak« nevezte a TISZA Párt szimpatizánsait”

– írja a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) csütörtöki közleményében, melyben rádióadókat sújtó kisebb tételű büntetéseket is felsorolnak, az RTL esetében pedig kivizsgálják, hogy a Terhes társaság című film vetítése során a megfelelő korhatárbesorolást alkalmazták-e.

A Médiatanácsnál is vizsgálódnak

Tarr Zoltán múlt héten jelentette be, hogy költségvetési biztost neveznek ki a közmédia vagyonát és munkavállalóit tömörítő MTVA-hoz, és az annak ellenőrzéséért felelős NMHH-hoz, melynek vezetőjével kapcsolatban szintén felmerült, hogy lemond-e Magyar Péter felszólítása nyomán. A Médiatanácsot ezekkel kapcsolatban kérdeztük nemrég: