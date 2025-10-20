Bulgária felett repülhet Putyin Magyarországra

Bulgária hétfőn jelezte, hogy kérésre engedélyezné Vlagyimir Putyin orosz elnök repülőgépének, hogy átrepüljön légterén a tervezett budapesti csúcstalálkozóra. Az orosz elnökkel szemben népirtás gyanújával nemzetközi büntetőparancs van érvényben, ami miatt a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagországainak le kellene tartóztatnia őt, ha belép a területükre.

„Ha a béke érdekében van hajlandóság erőfeszítésre, és ennek feltétele egy találkozó, akkor a legészszerűbb, ha ennek a találkozónak a megrendezését minden lehetséges eszközzel támogatják” – jelentette ki az MTI szerint Georg Georgiev bolgár külügyminiszter, akit a BNR bolgár közrádió kérdezett az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának luxemburgi ülésének szünetében.

Georgiev arra, hogy ez egy légi folyosó biztosítását jelenti-e, azt mondta: „Mégis milyen módon tarthatnák meg a találkozót, ha az egyik résztvevő nem tud eljutni oda?”.

„Nagyon reméljük, hogy közelebb kerültünk a tartós ukrajnai békéhez, bár az orosz fél egyértelműen nem ilyen irányú erőfeszítéseket tett a közelmúltban, amikor még intenzívebbé tette drón- és rakétatámadásait, és ezzel tovább erősödött az ellenséges hangulat” – tette hozzá.

A bolgár külügyminiszter beszélt arról is, hogy országa támogatja az újabb szankciókat Oroszországgal szemben, és kiállnak Ukrajna szuverenitása és területi egysége mellett is.

Az egyik lehetséges légi útvonal Moszkvából Budapestre a Fekete-tengeren át vezet Bulgária és Szerbia érintésével. Az ukrajnai háború kitörését követően azonban a bolgár légteret lezárták az orosz repülőgépek előtt. Más lehetséges útvonalak északabbra vannak Fehéroroszország és Lengyelország, illetve a Balti-tengeren keresztül Németország és Csehország érintésével.