Tűz ütött ki a Mol százhalombattai olajfinomítójában

2025. 10. 21. 06:20

Lokalizálták a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tüzet – közölte az olajtársaság hétfő éjszaka az MTI érdeklődésére. Vezér Mihály polgármester arról számolt be a közösségi oldalán, hogy kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével.

Közleményükben azt írták: hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen. Kiemelték: személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.

Előzőleg a katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki. Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki.

A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a létesítmény tűzoltói érkeztek ki.

Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet – tették hozzá.

Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester valamivel éjfél előtt azt írta a Facebook-oldalán: folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével.

Az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát

– tette hozzá, folyamatos tájékoztatást ígérve a lakosságnak.

Szemtanúk arról számoltak be hétfő éjjel az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről látszanak a lángok, és füst gomolyog.

