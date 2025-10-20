Szijjártó Péter Washingtonba utazik

Szijjártó Péter hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy kedden Washingtonba utazik. A külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban azt mondta, ha ma vége van az EU Külügyek Tanácsának üléseinek, akkor repülőre ül, és kedden már az USA-ból fog jelentkezni. Azt nem mondta el, hogy kivel és miről fognak tárgyalni.

Donald Trump egy nem megnevezett helyszínen tartott, külügyminiszteri szintű előkészítő találkozót követően Budapesten tárgyal majd Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború esetleges lezárásáról. Az amerikai elnök a bejelentés után egy nappal, múlt pénteken a Fehér Házban fogadta Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, akivel a tűzszünet érdekében tett erőfeszítésekről is egyeztettek. A Trump-Putyin csúcs előkészítése érdekében Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztettek hétfőn.

Orbán Viktor még a budapesti találkozó bejelentését megelőzően, a gázai tűzszünetről szóló egyiptomi csúcson egy bekapcsolva maradt mikrofon mellett azt mondta Trumpnak, amikor elköszöntek egymástól, hogy november 8-án Washingtonban lesz majd.