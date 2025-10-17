Mit hoz Orbánnak a Trump-Putyin-csúcs?

Trump és Putyin leendő látogatása ma a legfőbb téma. Szóba kerül Varga Judit vissza nem térése, az egyik oldalon sem megnevezett egyéni képviselőjelöltek, s a 14. havi nyugdíjra is jut idő. A stúdióban Jankovics Márton, Pető Péter, valamint Nagy József.