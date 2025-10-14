Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 14., kedd
Friss hírek
- Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást. Trump élete legnagyobb alkujának nevezte a dolgot.
- Orbán a gázai béketerv aláírásáról: Kövessük mi, európaiak is Trump elnök példáját!
- Dopeman angolul üzente meg a világnak, hogy Orbán Viktor érdemelné a Nobel-békedíjat.
- HVG: Alapjaiban írja át a Alkotmánybíróság működését egy fideszes törvényjavaslat.
- Hat konzult küld a magyar válogatott lisszaboni meccsére Szijjártó.
- 70 ezret fizet az önkormányzati bérlakásáért egy milliós fizetésű képviselő Győrben.
- Még sincs meg Tiszabura ura, új időközi választást kell tartani.
- A hadsereg átállása után a franciák kimenekítették a madagaszkári elnököt az országból.
- Méltányossági gyógyszertámogatást elbíráló alapítvány elnöke: „Vannak jogos kritikák a működéssel kapcsolatban”.
- Nem jogerősen több év börtönt kaptak a tiszalöki börtönorvosok, akik chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét.
- Marco Rossi: A futballban a legnagyobb ellenség, ha félünk a riválistól vagy a körülményektől.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- A ceglédi és a szegedi fővonalon módosított a menetrenddel közlekednek a vonatok három héten keresztül. Részletek.
BKK
- A 73-as és a 76-os trolibusz a keddi üzemzárásig terelve közlekedik, nem érinti a Rottenbiller utca / István utca és a Ferdinánd híd (Izabella utca) közötti megállókat a Nyugati pályaudvar M, illetve a Jászai Mari tér felé.
Mai időjárás:
- Északkeleten, keleten előfordulhat kisebb eső, zápor.
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között várható.
- Késő este 6, 12 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Helén
Deviza középárfolyam:
- EUR 392,05
- USD 338,38
- CHF 420,82
- GBP 450,96
+1
