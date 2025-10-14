reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 10. 14. 07:00
2025. október 14., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • A ceglédi és a szegedi fővonalon módosított a menetrenddel közlekednek a vonatok három héten keresztül. Részletek.

BKK

  • A 73-as és a 76-os trolibusz a keddi üzemzárásig terelve közlekedik, nem érinti a Rottenbiller utca / István utca és a Ferdinánd híd (Izabella utca) közötti megállókat a Nyugati pályaudvar M, illetve a Jászai Mari tér felé.

 

Mai időjárás:

  • Északkeleten, keleten előfordulhat kisebb eső, zápor.
  • A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között várható.
  • Késő este 6, 12 fok valószínű.
  • Részletes időjárás-előrejelzés.

 

Névnap:

  • Helén

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 392,05
  • USD 338,38
  • CHF 420,82
  • GBP 450,96

 

+1

