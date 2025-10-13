dopemannobel-békedíjorbán viktor
Dopeman angolul üzente meg a világnak, hogy Orbán Viktor érdemelné a Nobel-békedíjat

admin Besenyei Balázs
2025. 10. 13. 20:53

Magyarország rémálma beszél – vezette fel új, angol nyelven készült videóját Dopeman, aki egy laptop előtt ülve, némi zenei aláfestéssel beszélt arról, hogy Orbán Viktor érdemelné a Nobel-békedíjat.

Nem tudom, mi van a világgal mostanság. Nobel-békedíj, faszszopók! Odaadjátok valami névtelen nőnek

– utalt a Nobel-békedíjjal kitüntetett venezuelai politikusra, Corina Maria Machadóra.

Dopeman szerint hibáztak, el is darálta, miért: állítása szerint Orbán beszélt először békéről a világban, „nem a pápa, nem Donald Trump”.

Hanem:

A Férfi, a Mítosz, a Legenda. Orbán Viktor! Adjátok neki a Nobel-békedíjat, faszszopók!

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

DopeMan (@dopemantv) által megosztott bejegyzés

