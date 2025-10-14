Több mint százmillió forintot kell fizetnie Schadl Györgynek, hogy megváltsa lefoglalt ékszereit, autóit, kisrepülőjét és kishajóját

Miközben az ősszel folytatódik a Fővárosi Törvényszéken az elmúlt évek legsúlyosabb korrupciós büntetőpere Völner Pál volt igazságügyi államtitkár és Schadl György volt végrehajtó elnök főszereplésével, a 24.hu megtudta: elkészültek a szakvélemények azokról az értéktárgyakról, amelyeket Schadl kiváltana a bűnügyi zár alól.

A végrehajtók volt elnöke még az év elején indítványozta, hogy megválthassa a lefoglalás alatt álló értékeinek egy részét, védője pedig beadványban kérte, hogy szakértő állapítsa meg azok értékét. Ezek között vannak azok az autók is, amelyekről Schadl a bíróság előtt azt állította, nem tudja hol vannak, majd a 24.hu azonosította a járműveket és azok mozgását.

A korrupciós ügy elsőrendű vádlottja a januári tárgyalás után azt mondta a Blikknek, „egy 7 éves Audi S8-as, valamint egy 15, egy 17 éves és egy 31 éves Mercedes van a birtokomban. A közel ötven éves repülőt 5 millió forintért vettem tíz éve, jelenleg üzemképtelen”.