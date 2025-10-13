Pintér Bence, Győr ellenzéki polgármestere hétfő délután arról írt a Facebook-oldalán, hogy elé került a város egyik önkormányzati képviselőjének előterjesztése, aki „a szép nagy önkormányzati bérlakásáért” úgy fizet 70 ezer forintot, hogy közben milliós havi keresete van. Pintér azért nem nevezte meg az illetőt, mert a személyiségi jogi és önkormányzati szabályok ezt nem tették lehetővé számára.

Nem sokkal később Antal Imre, a Fidesz-KDNP frakciójában ülő egyik képviselő, aki a pénzügyi bizottság elnöke is, felfedte a Facebookon, hogy róla van szó, a polgármesternek pedig azt válaszolta, hogy „minden jogszabályi és etikai előírást betartottam. Lelkiismeretem tiszta”.

Mint a Telex megjegyzi, tavaly karácsonykor a Fidesz-KDNP frakció megszavazta a képviselők fizetésének három és félszeresére emelését. Azoknak a győri képviselőknek, akik valamelyik önkormányzati bizottságnak az elnöki pozícióját is betöltik, az 1 millió forintot is meghaladja a bruttó fizetésük.

Antal Imre amellett, hogy bizottsági elnök, a városi közszolgáltató cég, a Győr-Szol Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, illetve vállalkozása is van, ahonnan szintén származik jövedelme a vagyonnyilatkozata alapján.