Hat konzult küld a magyar válogatott lisszaboni meccsére Szijjártó

Hat konzul lesz jelen a Portugália-Magyarország meccsen kedden Lisszabonban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak – közölte Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta azt is, hogy 1436 darab vendégjegy kelt a magyar drukkerek részére a lisszaboni José Alvalade stadionban.

„Reméljük, hogy szép eredménnyel hozza le a meccset a válogatott és nagy lépést teszünk a világbajnoki részvétel felé” – bizakodott Szijjártó.

A magyar válogatott és a Ferencváros külföldi meccseire rendre konzulokat vezényel ki Szijjártó: ha a tavalyi Európa Bajnokságot nem számoljuk, akkor a csúcstartó a magyar válogatott 2023-as Montenegró elleni idegenbeli meccse, ahol kilenc magyar konzul volt jelen.

A portugálok elleni meccs kedden 20:45-kor kezdődik, a párharc hazai meccsét itthon 3-2-re elbuktuk.