Még sincs meg Tiszabura ura, új választást kell tartani

Béres Márton / 24.hu
2025. 10. 14. 06:23
Béres Márton / 24.hu
Megsemmisítették az október 5-i választás eredményét.

Október 5-én, vasárnap rendhagyó keretek között tartottak időközi választást Tiszaburán. A 3300 fős Jász-Nagykunban lévő településen polgármestert és a képviselő-testület hat tagját választották meg. A képviselői helyekért 70, a polgármesteri tisztségért három jelölt indult.

  • Vavrik Géza, az Országos Roma Felemelkedésért Misszió Egyesület- ORFME jelöltje, aki tavaly lett polgármester, 596
  • Fekete Zsigmond (Cigány Közösségek Szövetsége-CIKöSZ) 517,
  • Farkas László (Fiatal Romák Országos Szövetsége -FIROSZ), aki korábban több évig volt településvezető, 396 szavazatot kapott-

A Szabad Európa most azt írja: a Területi Választási Bizottság (TVB) megsemmisítette az október 5-i eredményt, az új választást pedig november 2-ra tűzte ki. A portál emlékeztet rá, rengeteg jel utalt előzőleg is arra, hogy a választási procedúra szabálytalan lesz. A  Helyi Választási Bizottság a szavazás után a panaszokat ugyan elutasította, ám a fellebbezés után a TVB az eredményt megsemmisítette, a szavazatvásárlással kapcsolatos bizonyítékokat elküldte a rendőrségnek.

A testület megjegyezte,

hogy még a polgármester-jelöltek is úgy vélték: számszerűsíthető azok száma, akik a jogellenes magatartások által befolyásolva szavaztak. (…) A választási bizottságnak törvényi kötelezettsége a választások tisztaságának, törvényességének a biztosítása mellett szükség esetén a választás törvényes rendjének a helyreállítása”

– idézi a Szabad Európa a birtokába jutott határozatot.

