Napirend után: Orbán számára nincs visszaút az autokráciából

Linda: Milyen üzenete van annak, hogy a Kormányinfót tartó miniszter legazemberezi azt, aki csak felveti Semjén Zsolt érintettségét, továbbá börtönnel is fenyegeti? Mit üzen, hogy már a kérdés, a gondolat is veszélyes?

Úgy érzem, ez a Zsolti bácsi-ügy olyan nagyságrendbe katapultálja az ellentéteket, melyeket békés, demokratikus eszközökkel lehetetlen megoldani. Igazam van, vagy ez csupán egy szorongásos tünet? Laci: Nagyon foglalkoztat két idei, nagy jelentőségű esemény: az egyik a Pride, a másik a kormánykritikus sajtónak a tulajdonképpeni betiltása. Se meleg, se újságíró nem vagyok, de a szabadság alapjai a demokratikus működés pillérei. Ennek ellenére olykor úgy hivatkoztak ezekre az ügyekre, mint gumicsontokra, melyek célja, hogy erről szóljon a közbeszéd – valami más helyett. Aztán jött egy Gyurcsány Ferencről szóló hír, miszerint félrelépett, szeretőt tartott. Értem, hogy miniszterelnök, a magyar politika meghatározó alakja volt, de könyörgöm, bejelentette, hogy visszavonul a politikától. Jelentéktelen ügy, ignorálni kellene, ám ez a bulvárhír elviszi a figyelmet a ténylegesen fontos dolgokról. Mi ennek az oka? Szimplán csak jól esik az elemzőknek rúgni egyet Gyurcsányba?