Megtorolni mentek Juhász Péterhez a házkutatók?

Lenyűgöző új stúdióból jelentkezik mostantól a műsor, melyben ezúttal Jankovics Márton, Pető Péter, valamint Nagy József beszélget. Indulunk a Juhász Péternél zajlott házkutatástól, majd arra fordulunk rá, hogy mit hoz a Fidesznek és mibe kerül mindannyiónknak az anyák adómentessége.