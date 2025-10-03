Megtorolni mentek Juhász Péterhez a házkutatók?

Lenyűgöző új stúdióból jelentkezik mostantól a műsor, melyben ezúttal Jankovics Márton, Pető Péter, valamint Nagy József beszélget. Indulunk a Juhász Péternél zajlott házkutatástól, majd arra fordulunk rá, hogy mit hoz a Fidesznek és mibe kerül mindannyiónknak az anyák adómentessége.
