Zsolti bácsi cáfolhatatlan, amíg a kegyelmi ügy nincs elvarrva

Semjén Zsolt zaklatott parlamenti felszólalásával indított Bánszegi Rebeka, Kerner Zsolt és Nagy Gergely Miklós a Háromharmadban, hogy aztán a szakállas SZDSZ-es bácsizáson és a búvópatakként előbukkanó kegyelmi ügy lezáratlanságán át Hadházy Ákos harangszóban gazdag tüntetéséig jussanak. Elvesztette-e a fonalat a Fidesz a nyári kommunikációs fordulat után, hol a helye a vallásban a politikának és utolérte-e a kormányt a Semjén-ügyben a tények utáni világ?
