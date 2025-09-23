reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 09. 23. 06:59
2025. szeptember 23., kedd

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Szeptember 23-tól október 11-ig éjszakánként a Szerencs–Mezőzombor szakaszon karbantartást végeznek, emiatt több kora esti, éjszakai vonat helyett pótlóbusz közlekedik.

BKK

  • 15-ös autóbusz 16.30-tól kb. óráig terelve, a Kiskörúton át közlekedik, nem érinti a Kálvin tér M, a Ferenciek tere M és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca M felé.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Tekla

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 389,73
  • USD 331,32
  • CHF 417,17
  • GBP 447,18

 

