Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

Az értékbecslő 50 százaléknyi kedvezménnyel számolt annál az 1790 négyzetméteres virányosi teleknél, amely az önkormányzattól a hegyvidéki közbeszerzéseken kitűnően teljesítő vállalkozó érdekeltségén keresztül jutott el a volt alpolgármester feleségéhez. A három éve 140 millió forintért eladott telekhez hasonló ingatlanokért ma 600–700 milliót is elkérnek.