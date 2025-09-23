Keddi friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. szeptember 23., kedd
Friss hírek
- Magyarországot és Szlovákiát kihagyják az orosz drónok elleni falról indított uniós tárgyalásokból.
- Az alapvető jogok biztosává választották Juhász Imrét.
- Felmentett, kinevezett, hosszabbított Orbán Viktor. A kormányfő teljesítette miniszterei kéréseit.
- Franciaország is elismerte a palesztin államot.
- Az OMV elbocsátott egy „kelet-európai” munkatársat az oroszoknak végzett kémkedés gyanúja miatt.
- 50 milliós bírságot kapott a Szépművészeti, mert nem közbeszerzéssel vette a 3,6 millió dolláros El Greco festményt.
- Magáncégek nem végezhetnek CT- és MR-vizsgálatot állami finanszírozásban.
- Két tragikus e-roller-baleset is történt Csorváson, arra kérnek mindenkit, gondolja át, kell-e neki ilyen eszköz.
- Dembélé kapta az Aranylabdát, miközben a csapata kikapott Marseille-ben.
- Golovin Vlagyimir: Ez nem az a csapat, amelyik Európa-bajnokságon harmadik lett.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Szeptember 23-tól október 11-ig éjszakánként a Szerencs–Mezőzombor szakaszon karbantartást végeznek, emiatt több kora esti, éjszakai vonat helyett pótlóbusz közlekedik.
BKK
- A 15-ös autóbusz 16.30-tól kb. óráig terelve, a Kiskörúton át közlekedik, nem érinti a Kálvin tér M, a Ferenciek tere M és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca M felé.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 23 és 32 fok között alakul.
- Késő estére 14, 22 fok közé hűl le a levegő.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Tekla
Deviza középárfolyam:
- EUR 389,73
- USD 331,32
- CHF 417,17
- GBP 447,18
+1
Kapcsolódó
Baráti ingatlanozás a legdrágább utcában: Pokorni főtanácsadójának feleségénél landolt az önkormányzati telek
Az értékbecslő 50 százaléknyi kedvezménnyel számolt annál az 1790 négyzetméteres virányosi teleknél, amely az önkormányzattól a hegyvidéki közbeszerzéseken kitűnően teljesítő vállalkozó érdekeltségén keresztül jutott el a volt alpolgármester feleségéhez. A három éve 140 millió forintért eladott telekhez hasonló ingatlanokért ma 600–700 milliót is elkérnek.