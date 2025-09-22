Magáncégek nem végezhetnek CT- és MR-vizsgálatot állami finanszírozásban

Az egyik magándiagnosztikai cég vezetője azt mondta az RTL Híradónak: 500-nál is több, főként daganatos betegnek kellett azt mondaniuk, hogy csak fizetős vizsgálatra tudnak időpontot adni.

A cég eddig magán- és közfinanszírozott ellátásban is végzett CT- és MR-vizsgálatokat. Ingyen eddig évente mintegy 5000 beteget láttak el, amivel jelentősen csökkentették a kórházak terheit. Egy törvénymódosítás miatt a jövőben már csak állami intézmények vizsgálhatják közpénzért a betegeket. Az RTL szerint ez főként a daganatos pácienseket érinti.

Novemberre, decemberre már nem adunk időpontot közfinanszírozott ellátásra

– mondta Kókay András, a Pozitron Diagnosztikai Központ ügyvezetője. A cégnek CT-re 200, MR-re 330-340 foglalási próbálkozása volt eddig.

Az Mfor írta meg korábban, hogy a tervek szerint az állam felvásárolja a cégeknél lévő gépeket és újakat is vesz, mindezt összesen 11 milliárd forintért.

Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász szerint ronthatja a szolgáltatások színvonalát, ha a vállalkozásokból az állami szférába vándorolnak át a szakemberek. Szerinte a közvetlen érdekeltség megszűnik, hogy a több és jobb színvonalú vizsgálatot végezzen el, ami hosszabb távon a várólisták növekedéséhez vezethet.

