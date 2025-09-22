Golovin Vlagyimir: Ez nem az a csapat, amelyik Európa-bajnokságon harmadik lett

A csapatépítés nehézségeiről mesélt Golovin Vlagyimir, a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A magyar női kézilabda-válogatott két felkészülési mérkőzést játszott Svédországgal a válogatott szünetben. Felemásra sikerült mindez, az elsőt elveszítette, a másodikat, már a nézők előtt rendezettet viszont megnyerte 34-32-re a csapat. Ezt követően adott nyilatkozatot az M4 Sportnak, ahol elárulra, nagy változás előtt áll a válogatott.

„Sok kérdőjel van még, van több poszt, ahol sok a jó játékos, van olyan poszt, ahol kevesebben vannak, ott forma alapján is kell majd gondolkodnunk. Nincs sok idő, sűrűsödik a program” – mondta a kapitány, akinek nincs könnyű dolga, mivel Győri-Lukács Viktória anyai öröm elé néz, így biztosan kihagyja a vébét, ahogyan a nyáron anyává váló Böde-Bíró Blanka is. Mellettük Szöllősi-Schatzl Nadine is kimaradt a legutóbbi keretből.

Volt vele egy beszélgetés, arról, hogy tervezi a saját pályafutását. A jövőképében már nem szerepelt az olimpia, de ha addig bent van a keretben, akkor ott majd valakinek nulláról kell majd beugrania helyette, ami nem szerencsés. Nagyon sajnálom, mert vele úgy alakult a kapcsolatom, hogy nagyon jóban vagyunk, még junior válogatottban is játékosom volt. Sajnos van olyan, hogy elérezik annak az ideje, hogy vége lesz.

A jelenlegi keretből öt játékos még nem vett részt nagy tornán: Kukely Anna, Faragó Lea, Szmolek Apollónia, Grosch Vivien, Hársfalvi Júlia. Az öt játékost illetően elmondta, nagyon jó benyomást tettek rájuk, a munkájukkal, hozzáállásukkal, ezért is nehéz meghozniuk a döntést, hogy kik legyenek majd benne a keretben. Egy nagy döntésen viszont már túl van az edző: a válogatott csapatkapitánya Klujber Katrin lett.

„Meg kellett találnunk azt az embert, aki ezen az úton a csapatot tovább tudja vezetni, próbáltunk olyan embert találni, aki a csapatra is tud hatni, a teljesítménye is jó, a szervezésben is benne kell lennie. Bízom benne, hogy nagyon jó utódja lesz a Blaninak” – mondta Golovin, aki a jövőről is beszélt.

„Nekünk a szakmai stábbal arra is kell gondolni, azt is figyelembe kell venni, hogy vannak akik szülni szeretnének, vannak akik befejezik a pályafutásukat, ezek alapján kell meghoznunk a döntéseinket.

Ez nem az a csapat, amelyik Európa-bajnokságon harmadik lett. Megmaradt a gerince, megmaradt a munkakultúra, de mindenki aki megérkezik, teljesen másképp befolyásolja a dolgokat. Új piramist kell építeni.

A női kézilabda-világbajnokságot november 27-én kezdődik. A magyar válogatott Svájccal, Szenegállal és Iránnal van egy csoportban.