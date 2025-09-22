Két tragikus e-roller-baleset is történt Csorváson, arra kérnek mindenkit, gondolja át, kell-e neki ilyen eszköz

Csorvás Város Önkormányzatának vezetői mély megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a közelmúltban két rendkívül súlyos baleset is bekövetkezett településünkön e-rollerek használata során. Az egyiknél egy csorvási felnőtt, a másiknál egy csorvási gyermek élete került közvetlen veszélybe, és ma meg csak remélni tudjuk, hogy mindketten maradandó fogyatékosság nélkül élik túl a tragédiát.

– írja Csorvás város önkormányzata a Facebookon.

Őszinte aggodalmunk és felelősségérzetünk késztet arra, hogy felhívjuk a felnőttek és a gyermekek figyelmét az e-rollerek biztonságos használatának fontosságára. Más eszköz nem all rendelkezésünkre, mivel az önkormányzatnak nincs hatásköre arra, hogy helyi szabályozással éljen közlekedési eszköz használatára vonatkozóan. A KRESZ rendelkezései 2026-tól rendkívül szigorú szabályokat vezetnek be az e-rollerek használatára, tekintettel arra, hogy országos viszonylatban is sok baleset következik be velük kapcsolatban.

– írják.

Hozzáteszik, hogy abban bíznak, ezek az intézkedések hatásosak lesznek, de szerintük mindezek mellett sem felesleges a józan megfontoltság amikor arról döntünk, hogy:

veszünk-e magunknak vagy a gyermekeinknek e-rollert, és ha igen, milyen teljesítményűt,

magunk és/vagy gyermekünk felkészült-e fizikailag, technikailag és mentálisan az e-roller biztonságos használatára,

képesek vagyunk-e úgy közlekedni az eszközzel, hogy sem a magunk, sem a közúti forgalomban résztvevő más közlekedők biztonságát nem veszélyeztetjük.

Végül nagy tisztelettel kérnek mindenkit, hogy körültekintően hozzon döntést ezekben a kérdésekben.