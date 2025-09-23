Franciaország is elismerte a palesztin államot

Franciaország is hivatalosan elismerte a palesztin államot a New York-i ENSZ közgyűlésen, ezzel csatlakozva azoknak az országoknak a köréhez, amelyek már korábban megtették ezt a lépést. Belgium, Luxemburg, Málta, Andorra és San Marino szintén el fogja ismerni a palesztin államot, miután vasárnap az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália már megtette ezt.

Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ-ben tartott beszédében a BBC tudósítása szerint kijelentette, hogy eljött a béke ideje, szerinte semmi sem igazolja a Gázában folyó háborút. Macron azt mondta, hogy itt az ideje a háború befejezésének és a Hamász által fogva tartott izraeli túszok szabadon engedésének. Figyelmeztetett a „végtelen háborúk veszélyére” és kijelentette, hogy „a jognak mindig felül kell kerekednie az erő felett”.

A francia elnök elmondta, hogy a nemzetközi közösség nem tudott igazságos és tartós békét teremteni a Közel-Keleten. Hozzátette, hogy „mindent meg kell tennünk, ami hatalmunkban áll, hogy megőrizzük a kétállami megoldás lehetőségét”, amelynek eredményeként „Izrael és Palesztina békében és biztonságban élhetne egymás mellett”.

Franciaország és Szaúd-Arábia egynapos csúcstalálkozót szervezett az ENSZ-ben, amelynek a középpontjában a konfliktus kétállami megoldása állt. A G7-országok közül az USA, Németország és Olaszország nem vett részt az ülésen.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen kijelentette, hogy az EU új pénzügyi eszközt hoz létre Gáza újjáépítése érdekében, amit Palesztin Donorcsoportnak nevezett.

Izraelen növekszik a nemzetközi nyomás a Gázában kialakult humanitárius válság és Ciszjordániában a telepesek illegális terjeszkedése miatt.