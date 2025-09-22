Magyarországot és Szlovákiát kihagyják az orosz drónok elleni falról indított uniós tárgyalásokból

Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára – közölte Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője szeptember 22-én a Suspilne hírügynökséggel.

Az Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa által összehívott szeptember 26-i találkozón hét uniós tagállam – Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Lengyelország, Románia és Bulgária –, valamint Ukrajna képviselői vesznek részt.

A 444.hu a Kyiv Independent alapján írta meg, hogy az Ukrajnával határos EU-tagállamok közül egyedül Magyarországot és Szlovákiát zárták ki a tárgyalásokból, feltehetőleg azért, mert szoros kapcsolatokat ápolnak Oroszországgal a teljes körű invázió kezdete óta, és gyakran ellenezték vagy akadályozták az EU Moszkva elleni határozottabb fellépését.

Regnier szerint a találkozó a részt vevő országok képességeinek és igényeinek felmérésére fog összpontosítani, azzal a céllal, hogy meghatározzák a következő lépéseket, szoros együttműködésben Ukrajnával és más tagállamokkal.