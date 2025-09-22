szépművészeti múzeumel grecokdbbüntetés
50 milliós bírságot kapott a Szépművészeti, mert nem közbeszerzéssel vette a 3,6 millió dolláros El Greco festményt

admin Spirk József
2025. 09. 22. 19:30
Hat műtárgy szabálytalan beszerzése miatt több mint 50 millió forintos bírságot szabott ki a Szépművészeti Múzeumra a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) – írja a Népszava.

A büntetés ennél jóval nagyobb is lehetett volna a lap szerint, mert a közbeszerzési törvény szerint a tender mellőzése esetén a beszerzési érték akár 30 százalékát is elérheti a bírság. A Szépművészeti 1,879 milliárdot költött a hat műtárgyra akár 564 millió is lehetett volna.

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója egy újságírói háttérbeszélgetésen közölte, hogy az Állami Számvevőszék hét műtárgy beszerzésével kapcsolatban talált problémát, és ezek miatt a KDB valószínűleg megbünteti az általa vezetett intézményt.

A múzeum átvilágítását végző ÁSZ júniusban vonta be a problémásnak tartott műtárgybeszerzések átvilágításába a KDB-t. Egy 2014-es uniós irányelv szerint ugyanis az EU-s közbeszerzési értékhatár, jelenleg 220 ezer euró egyedi érték fölött közbeszerzési eljárás keretében kellene műtárgyakat vásárolni.

El Greco Gonzaga Alajos portréját 2022-ben a MOL – Új Európa Alapítvány vette meg a Christie’s aukciósház árverésén 3,6 millió dollárért, és a múzeum részletekben fizette ki a vételárat az alapítványnak, hogy ténylegesen köztulajdonba kerüljön.

Baán László szerint az elvárás teljesen életszerűtlen, mert a műtárgypiacon az ilyen értékes darabokért ugyanis nem az eladók, hanem a vevők versenyeznek. A múzeum azt közölte, elfogadják a büntetést.

