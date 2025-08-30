24/7: Megírta az újság, hogy alaposan fel leszel háborodva

„A baloldali 444 portál szerint nem volt sokkoló…” — így kezdődik a HírTV anyaga, amiben arról számolnak be, hogy Ajsa Luna alternatív tonalitással és cigarettázva adta elő a Himnuszt a Műegyetem rakparton. Címkézés, tagadás, hivatkozásba csomagolt minősítés: emelt szintű magyar érettségi a semmiből, kora este. A második mondatban szóba kerül a Mandiner, a harmadikban a kommentelők, akik, ugye, egy uniszónó kánon, hiszen csak hétmillióan vannak. (Vagytok, vagyunk.)

Ha valaki úgy került ide, hogy húsz évvel a jövőbe szippantotta egy időgép, ezzel kezdeném neki 2025 bemutatását: random név + újságnak látszó véleményhömpölyögtető felület = úgynevezett valóság. (Azt nem kéne megmutogatni neki, hogy a kizárólag véleményeket közlő fidesztévét mély iróniával Hírnek hívják: az húsz éve is így volt. Volt olyan családtagom, aki 0-24-ben a HírTV előtt élt, most elképzeltem, ahogy rámorog a tévére: rühes cafka, cigizik a Himnusz közben, mondta volna, miközben rágyújt.)

Címlapszerkesztői napjaimon el szoktam játszani a gondolattal, hogy mi lenne, ha azt nem írnánk meg, amikor egy valakinek gondolt bárki mondott valamit, csak azt, ha valami tényleg történt. (Hidrogénezett hajú influenszer: A következő a véleményem néhány dologról, amihez nyilvánvalóan nem értek.) Félig üres címlapunk, az lenne. De sokban leegyszerűsítené az életünket, ha megtalálnánk azt a milliós követőbázisú véleményvezért, aki a kicsit ingadozó szavazókat képviseli (legutóbb is a Fideszre szavazott, de már megbánta): kirakhatnánk őt valami tatamira, tavaszig kántálna a fülébe Magyar Péter meg a fideszes B-válogatott, plakátokba göngyölve aludna és kételyek között ébredne, aztán egy szép áprilisi vasárnapon kijelentené, hogy eldöntötte, mi legyen. Kis túlzással egyébként pont ez fog történni, csak ez a bizonyos körülírt ember többen van.

Ha valaki most jön egy lapulevél vagy horvátországi napernyő alól, elolvashatja Balavány Györgytől a Himnusz-parafrazeálás morális vetületeit, Csákó Annától meg a huszonéves előadó eddigi életútját. Vagy Jókai Mórtól a Szózat remixét – mert a szemforgató kórus véleményével ellentétben nem bűncselekmény hozzányúlni a nemzeti szavalatokhoz –, amit Nyáry Krisztián adott közre:

Még jönni kell, még jőni fog

A muszka, ki után

Vezetni egykor küldeténk,

Vezetjük újra tán.

Vagy menni fog, ha menni kell

A miniszterium,

S utána jön vagy Tiszapárt,

Vagy provisorium.

