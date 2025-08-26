Balavány az Ajsa Luna-ügyről: Szabad-e Himnuszt énekelni ülve, hamisan, cigivel a kézben?

„Vannak hallgatóim, bébi, Tiszalökön,

A kritikáitokat én könnyen visszalököm–

Minden, ami jó, már megvolt,

Nekünk jóból megárt a sok,

Nem keresem a bajt, csak a nevemet.

Mondtad, hogy éljek a mának,

Meg egy kurva nagy elvárásnak,

Én meg mondtam, hogy többet már ne keress!”

Beton.Hofi – Ajsa Luna: Tiszalök

∗

Ajsa Luna vélhetően nem a spontán Himnusz-adaptációjával akart országos hírnévre szert tenni. Mint közismert, augusztus 20-i koncertjén a színpad szélén ülve, láblógázva, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt, illetve valamit, ami a Himnuszra emlékeztet (nevezzük, mondjuk, adaptációnak).

A cirka harminc másodperces produkció széles körű felháborodást keltett. A kormánymédia természetes működésének megfelelően azonnal pellengérre állította az előadót. A Mandiner szerint „ennél nincs lejjebb”. Az ügyről Bayer Zsolt is megemlékezett a Magyar Nemzetben, önmagához képest meglepő visszafogottsággal, amennyiben nem gyalázta szét személyében az énekesnőt, ám – ha jól értem – az általa ellenségnek tartott táborba sorolta. A cikkében az a leginkább érdekes, hogy mennyire magától értetődően tolja át az egész sztorit a politikai mezőbe, egy szövegben tárgyalva Ajsa Lunát, Dobrev Klárát és a liberális Európai Uniót, ahol szerinte már a férfiak is szülhetnek.

A felháborodás konszenzusa

A Magyar Nemzet egyébként 2023-ban még lelkendező cikket írt Ajsáról, amelyben ezt állítja: