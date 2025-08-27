Hogy futott be Ajsa Luna, akinek hatalmában állt „meggyalázni” a Himnuszt?

Ajsa Luna augusztus 20-ai Himnusz-éneklése az online közönségnek két érzékszervét bánthatta: a fülét és a szemét.

A fülekre nézve abban ugyan nem született egyetértés, hogy vajon

„aki ennyire hamisan nyomja a Himnuszt, az nem énekes” ( Bíró Ica )

) vagy „egy hang nem sok, annyit nem talált el” ( Osváth Zsolt )

) vagy csak „bizonytalan, pontatlan” ( Ókovács Szilveszter )

) vagy „szándékosan disszonáns” (Lentulai Krisztián) volt az előadás,

mindenesetre az kevésbé kifinomult füllel is jól hallható, hogy az énekes előadásában nem pont oda kerültek a hangok, mint ahová Erkel Ferenc megálmodta őket, hanem inkább oda, ahová a legtöbb iskolai tanévnyitón kerülnek. A hamiskásan éneklő diákokra mégsem sütik rá a bélyeget, hogy meggyalázzák a himnuszunkat (ahogyan például Arany Jánosról vagy Jókai Mórról sem gondolták, hogy így tettek volna a Szózattal, mint az kiderül Nyáry Krisztián posztjából), Ajsa Luna viszont sokak szerint képes volt erre, és ennek oka valószínűleg nem abban rejlik, hogy a diákokkal ellentétben az énekes önszántából tett így.

És mi zavarhatta annyira a szemeket, hogy Novák Előd feljelentést tegyen ellene, lemondják egy koncertjét és még Orbán Viktor se hagyja szó nélkül a történteket? Valószínűleg épp az, ami tetszett is nekik: egy fiatal nő vörös ruhában, cigivel a kezében ül egy színpad szélén és valami provokatív dolgot csinál – olyasmit, amiért a közönsége eredetileg megszerette.

Amikor az ember túlzottan utál valamit, akkor ott mindig van mögötte egyfajta csodálat

– mondta az énekes a Telexnek adott egy évvel ezelőtti interjújában (ahol az is kiderült, hogy a való életben nem is dohányzik, csak a színpadon és a klipjeiben – legalábbis az akkori állás szerint).

A bejegyzés megtekintése az Instagramon mother luna (@ajsa__luna) által megosztott bejegyzés

Az állítással arra a jelenségre reagált, amikor a háta mögött lealacsonyító megjegyzéseket tesznek rá és a nőiségére (lekurvázzák), miközben a koncertjein csápolva látja viszont ugyanezeket az embereket. Hozzátette, őt lehet is miért utálni: „attraktív, valamilyen szinten sikeres, tehetséges”, ami szerinte mind okot ad arra, hogy ne szeressék. A 2001-es születésű énekesnő arról is beszélt, hogy az életének egy nagy részét kísérte a féltékenykedés: úgy érzi, már az iskolában is az áldozatává vált ennek, „durva szinten”, ami egyszerre traumatizálta és felkészítette az elkövetkezendőkre – bár arra nehezen készíthette volna őt fel bármi, ami augusztus 20. óta zúdul a nyakába.

Legszebb Lány

Heyliger Ajsa Luna zenei karrierjét közvetetten, de mégiscsak a szerelem indította el.