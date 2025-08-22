augusztus 20tűzijátékorseolo pétermagyar péter
Belföld

Orbán a tűzijátékról: Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér

Varga Jennifer / 24.hu
admin Rugli Tamás
2025. 08. 22. 11:40
Varga Jennifer / 24.hu

Továbbra sem lehet nagyon látni a Harcosok Klubjának világos koncepcióját, mert bár elvileg itt zárt közösségekről lenne szó, ahol a kormány „harcosai” az ellenség kizárásával mesterkedhetnek Orbán Viktor aktív részvételével, a miniszterelnök itt közzétett posztjai azonnal kiszivárognak a nyilvánossághoz, általában az Indexhez.

Így volt ez a legutóbbi bejegyzéssel is, ahol Orbán a tűzijáték témáját járta körbe, megemlítve a „boldogtalan Péter testvért”. Mint arról a 24.hu is megemlékezett, az idei augusztus 20-i tűzijáték részben „az országot eláruló Péterről” is szólt. A Szent István utáni időket elmesélő történet szerint ez a személy Orseolo Péter, aki a narráció szerint idegenektől kapott tanácsot, és bár a magyarok elkergették, „az áruló Péter az idegenek seregével” támadt ránk.

Bár a kormány később úgy kommentálta a dolgot, hogy nem látnak összefüggést Orseolo Péter és Magyar Péter között, és ez csak a baloldali sajtó fantazmagóriája, Orbán sem tudott elszakadni Péter alakjától, amikor a tűzijátékot értékelte a Klubban.

Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni

– írta Orbán. A Tisza Párt elnökének egyébként Szijjártó Péter ugrott be az áruló Péterről.

A bejegyzésben Orbán írt még a Munkácsot ért rakétatámadásról is, és Sulyok Tamással ellentétben újra leírta, hogy azt az oroszok követték el. A miniszterelnök azt írta: „Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.”

De kitért a Barátság-kőolajvezetéket ért újabb ukrán támadásra is, itt úgy fogalmazott: „Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt. Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! ”

Még 233 nap.

27 fotó
Kapcsolódó
Megkérdezték az augusztus 20-ai tűzijáték narrációjának szerzőjét, kit értett áruló Péter alatt
Nem volt hosszú beszélgetés.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
VV Szandika: Civilben megvetnek, lenéznek, bezzeg motoros cuccban csodálnak
Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke a munkácsi rakétatámadásról: „A mostani feszült politikai helyzetben javaslom, alaposan fontoljuk meg, mit posztolunk ki”
Kim Dzsongun koncertet rendezett az Ukrajna elleni harcokból hazatért katonáknak
Koncz Zsuzsa Deutsch Tamás listájáról: Nem örültem neki, másfelől azért kinevettem egy kicsit
„Orbán Viktor minden ilyen intézkedése után rúgnak belénk egy jó nagyot. Itt ez így megy, ez Kárpátalja, mi pedig magyarok vagyunk”
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik