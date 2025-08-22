Orbán a tűzijátékról: Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér

Továbbra sem lehet nagyon látni a Harcosok Klubjának világos koncepcióját, mert bár elvileg itt zárt közösségekről lenne szó, ahol a kormány „harcosai” az ellenség kizárásával mesterkedhetnek Orbán Viktor aktív részvételével, a miniszterelnök itt közzétett posztjai azonnal kiszivárognak a nyilvánossághoz, általában az Indexhez.

Így volt ez a legutóbbi bejegyzéssel is, ahol Orbán a tűzijáték témáját járta körbe, megemlítve a „boldogtalan Péter testvért”. Mint arról a 24.hu is megemlékezett, az idei augusztus 20-i tűzijáték részben „az országot eláruló Péterről” is szólt. A Szent István utáni időket elmesélő történet szerint ez a személy Orseolo Péter, aki a narráció szerint idegenektől kapott tanácsot, és bár a magyarok elkergették, „az áruló Péter az idegenek seregével” támadt ránk.

Bár a kormány később úgy kommentálta a dolgot, hogy nem látnak összefüggést Orseolo Péter és Magyar Péter között, és ez csak a baloldali sajtó fantazmagóriája, Orbán sem tudott elszakadni Péter alakjától, amikor a tűzijátékot értékelte a Klubban.

Mindenki nyugodjon meg: jövőre is lesz tűzijáték. Csak egy ember volt boldogtalan, Péter testvér. Akinek mindenről saját maga jut eszébe, azon még mi sem tudunk segíteni

– írta Orbán. A Tisza Párt elnökének egyébként Szijjártó Péter ugrott be az áruló Péterről.

A bejegyzésben Orbán írt még a Munkácsot ért rakétatámadásról is, és Sulyok Tamással ellentétben újra leírta, hogy azt az oroszok követték el. A miniszterelnök azt írta: „Szomszédunkban háború van, ha valaki azt hitte, hogy ez valahol a messzeségben történik, a Munkács elleni orosz rakétatámadás kijózaníthatta. Ez a háború közvetlen és állandó veszélyt jelent Magyarországra és a magyar emberekre. Kárpátalján és Magyarországon is. Csak a béke.”

De kitért a Barátság-kőolajvezetéket ért újabb ukrán támadásra is, itt úgy fogalmazott: „Az ukránok rendre szétlövik a Barátság kőolajvezetéket. Ezt csinálták az északi áramlattal is. Ott is csak kiderült az igazság. Trump válaszolt. Harcolunk az igazságért! Harcolunk a hazugság ellen! ”

