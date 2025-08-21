Sulyok Tamás először orosz rakétatámadásról írt, aztán módosított a bejegyzésén

A Vastagbőr oldala vette észre, hogy módosítottak Sulyok Tamás csütörtök reggeli, munkácsi rakétatámadásról szóló bejegyzésén. Az eredeti szövegében ugyanis még az szerepelt, hogy:

Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok.

Mi is ezt szemléztünk, de aztán egy órával később már Sulyok bejegyzéséből eltűnt, hogy ez egy orosz támadás volt, és csak az szerepel benne, hogy „Munkácsot ért rakétatámadás”.

Kerestük a köztársasági elnök hivatalát, hogy miért módosítottak a bejegyzésen, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.