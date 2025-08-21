munkácssulyok tamástámadás
Belföld

Sulyok Tamás először orosz rakétatámadásról írt, aztán módosított a bejegyzésén

Fotó: Szajki Bálint / 24.hu
admin Mázsár Tamás
2025. 08. 21. 10:41
Fotó: Szajki Bálint / 24.hu

A Vastagbőr oldala vette észre, hogy módosítottak Sulyok Tamás csütörtök reggeli, munkácsi rakétatámadásról szóló bejegyzésén. Az eredeti szövegében ugyanis még az szerepelt, hogy:

Mély együttérzésemet fejezem ki a Munkácsot ért orosz rakétatámadás sérültjeinek, akiknek mielőbbi gyógyulást és teljes felépülést kívánok.

Mi is ezt szemléztünk, de aztán egy órával később már Sulyok bejegyzéséből eltűnt, hogy ez egy orosz támadás volt, és csak az szerepel benne, hogy „Munkácsot ért rakétatámadás”.

Kerestük a köztársasági elnök hivatalát, hogy miért módosítottak a bejegyzésen, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Vona Gábor: Gyomorforgató volt a tűzijáték alatti szöveg
Egy amerikai elektronikai gyárat bombáztak le az oroszok Munkácsnál
Jönnek a viharok, az egész országra figyelmeztetést adtak ki
II. kerületi kávézóba ugrott be Kylie Jenner és Timothée Chalamet
Ha egy vendégmunkás magyar állampolgárnak ad életet, de épp nem dolgozik, azonnal jön a kitoloncolás
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik